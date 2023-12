Italghisa, dance ed elettronica

Natale in musica con Benny Benassi all’Italghisa di Reggio. Il noto dj prosegue la tradizione dell’esibizione natalizia a due passi da casa, in un locale che ha rappresentato per lui un passo fondamentale per l’avvio della carriera che lo ha portato al successo internazionale. Benassi è atteso per una serata dance e selezioni elettroniche all’Italghisa, la sera del 25 dicembre, nel locale che è stato punto di riferimento per generazioni di giovani reggiani e non solo. Ad aprire la serata le selezioni musicali di Constatin, Nicola Schenetti e Squ4re, in attesa dell’ospite più atteso.