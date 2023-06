Italia Loves Romagna Al concertone in Arena anche Bocelli, Irama e Rkomi: diretta Rai

di Andrea Spinelli

Trentacinquemila biglietti venduti a quattro giorni dall’ora X, quella di Italia Loves Romagna, hanno rivoluzionato la mappa della Rcf Arena, facendo comparire le sedie nei settori avanzati dell’immensa area concerti per spandere il pubblico e offrire all’occhio della telecamera l’idea di moltitudine che caratterizza i mega eventi pop.

Occhio della telecamera? Sì, perché la novità (anzi la conferma) più rilevante emersa dalla presentazione ufficiale del concerto, ieri mattina presso il Ministero della Cultura a Roma è proprio la presenza in forze della Rai, che sabato prossimo trasmetterà il concerto in diretta su Rai Uno, con Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani nei panni di testimonial-coordinatori, e su Rai Play con interviste e momenti di backstage raccolti da Andrea Delogu. Un impegno televisivo rapportato al peso del cast che, oltre a Zucchero, Elodie, Gianni Morandi, Blanco, Laura Pausini, Salmo, Elisa, Ligabue, Emma, Giorgia, Madame, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali, Tananai, s’è arricchito proprio all’ultimo momento delle presenze di Andrea Bocelli e del duo Irama-Rkomi.

Tutti in scena col supporto dell’Orchestra Sinfonica dei Conservatori Italiani, formata da 63 musicisti di origine emiliano-romagnola diretti dal maestro Leonardo De Amicis. Una riproposizione (con duetti, è stato anticipato nel corso dell’incontro) del format utilizzato nel 2012 sul palco di Italia Loves Emilia, quando per alleviare le sofferenze del terremoto si mobilitarono oltre 150 mila spettatori. Ma con un altro cast, ben quattro mesi di prevendita e biglietti da 25 euro contro i 49-65 di questa volta.

Non indifferente pure il fatto che il concertone arrivò dopo, e non prima, delle vacanze estive. Ma in quattro giorni di biglietti se ne possono vendere molti ancora e magari raggiungere l’obiettivo delle 40-50 mila presenze sperato fin dall’inizio.

"Credo che l’apporto della Rai sia fondamentale perché la raccolta fondi si fa sicuramente attraverso i biglietti acquistati dal pubblico, ma anche attraverso la divulgazione del numero solidale come sta facendo la Rai” spiega il sottosegretario alla cultura con delega alla musica e allo spettacolo dal vivo Gianmarco Mazzi, motore primo dell’operazione assieme alla potente agenzia della musica live Friends & Partners. "E poi, solitamente, su queste iniziative di solidarietà non ì si fanno troppo troppi calcoli; con soli 24 giorni a nostra disposizione, sono convinto che se ad un evento di questo genere arriveranno 40 mila persone sarà un successo straordinario. Il pienone non è la cosa che ci sta più a cuore. Quello che ci sta più a cuore è raccogliere i fondi e parlare della Romagna, invitando tutti ad andarci in vacanza perché hanno già sistemato tutto le spiagge sono bellissime".