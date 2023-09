Italia Loves Romagna Oltre 3 milioni di euro raccolti dal concerto

Tre milioni di euro in una sera, con un solo concerto, tutti da donare alla Romagna dopo l’alluvione. Questa è la cifra, ufficializzata ieri, raccolta in occasione dello spettacolo ’Italia Loves Romagna’, tenutosi lo scorso 24 giugno alla Rcf Arena. I soldi saranno distribuiti in sei diversi progetti, tutti indirizzati alla ricostruzione di luoghi simbolo dell’arte e della cultura: 800mila euro saranno destinati a Cesena per la Biblioteca Malatestiana; 800mila euro a Faenza per la Scuola di Musica Giuseppe Sarti; 800mila euro a Forlì per l’Archivio Comunale; 200mila euro a Dovadola per la Rocca dei Conti Guidi; 200mila euro a Tredozio per la Biblioteca Comunale e 200mila euro a Solarolo, per l’Oratorio dell’Annunziata.

Su quel palco, davanti a 40mila persone su prato e 3,5 milioni di spettatori in tv, sono saliti a titolo gratuito Blanco, Andrea Bocelli, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama + Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai, e Zucchero.

Uno show da 3.002.183 milioni di euro.

"Questa è un’iniziativa inedita: non ricordo nel passato che un ministero si sia mai fatto promotore di un grande evento di spettacolo e di solidarietà – ha osservato alla cerimonia di consegna del ricavato il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi –. Il risultato ci inorgoglisce". La notte di musica del Campovolo "penso sia stata una bellissima prova in cui le istituzioni, a partire dal ministero, hanno fatto una gran bella figura", ha scandito il presidente emiliano-romagnolo, Stefano Bonaccini. "Una collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, con i Comuni" che ha rappresentato "una bella prova, una bella pagina purtroppo a seguito di una drammatica tragedia".