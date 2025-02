Italia Viva: "Dai Verdi crociata ideologica"

La prossima primavera-estate "rischia di riproporre nella nostra regione il sempre più grave alternarsi di siccità e di improvvise alluvioni. Tutto parla di una situazione climatica che potrebbe essere fuori controllo. In questa situazione potenzialmente disastrosa, la polemica esclusivamente ideologica avanzata dagli esponenti reggiani di Europa Verde contro l’invaso e la diga di Vetto dimostra ancora una volta l’incapacità di uscire dagli schemi e di fare proposte serie, e non pannicelli caldi, per affrontare i problemi già esistenti prima del riscaldamento globale ma che da questo sono fortemente aggravati". Questo l’attacco di ieri da parte della sezione reggiana di Italia Viva, sul focoso dibattito attorno alla costruzione della diga di Vetto. "Le province di Reggio e di Parma hanno bisogno di acqua, e di acqua pulita. Hanno bisogno di creare ed accumulare energia idroelettrica e non di pompare acqua dal Po contribuendo allo spreco energetico. Hanno bisogno, in definitiva, di un’opera di dimensioni adeguate e non di soluzioni raffazzonate di breve respiro".

"Occorrono – continua la nota – certamente anche provvedimenti tampone per mitigare la possibile siccità dei prossimi mesi, o le piene del prossimo autunno. Ma questo non deve impedirci di guardare al futuro. Siamo convinti che De Pascale abbia ben chiare queste priorità e che saprà affrontare di petto la situazione. Italia Viva in questo sarà sempre con lui. Siamo anche contenti che il ministro delle Infrastrutture abbia smesso di giocare con i problemi degli altri ministeri. Ma anche qui le chiacchiere non bastano più: occorrono progetti seri e finanziamenti adeguati".