Italia Viva e +Europa restano alla finestra. Coalizione Civica in campo da sola

Per il momento PiùEuropa, Italia Viva e Psi restano alla finestra sulla coalizione di centrosinistra. Vorrebbero entrare, ma con riserva. Le tre forze, proprio pochi giorni fa, hanno diramato una nota congiunta con la quale "chiedono garanzie sul percorso programmatico" al Pd.

Il campo largo Dem poi ha portato alla spaccatura fra Rec-Reggio Emilia in Comune (che entra in coalizione) e Potere al Popolo; questi ultimi infatti col Pd non ci staranno mai e hanno così annunciato la scissione. E ora la leader Flora De Carlo potrebbe aprire un fronte con Rifondazione Comunista presentandosi alle elezioni col progetto già esistente a livello nazionale di Unione Popolare. Un tandem che potrebbe strizzare l’occhio anche "all’uomo dei comitati" Francesco Fantuzzi di Reggio Città Aperta.

Infine, nel mezzo c’è il vero ‘terzo polo’ sarà rappresentato da Coalizione Civica (Fabrizio Aguzzoli in pole come candidato sindaco, più che Dario De Lucia), che da tempo stanno preparando le elezioni con un progetto ben definito, uscite pubbliche e tanto lavoro sui social.

dan. p.