Italia Viva, intervista e pranzo con Luigi Marattin

Oggi appuntamento in città con l’onorevole Luigi Marattin di Italia Viva. Al Circolo Sociale L’Orologio, alle ore 11, Davide Nitrosi, vicedirettore QN, intervista Marattin e, a seguire, pranzo in compagnia di iscritti e simpatizzanti. "Il pranzo è sold out e ringrazio chi ha voluto prenotare un posto a tavola anche da fuori provincia. Invito a essere presenti all’incontro pubblico, con Luigi Marattin: la politica è non solo chiarezza e preparazione ma anche passione. Il polo liberaldemocratico ha più che mai bisogno di persone come lui", dice Maura Manghi, coordinatrice provinciale Italia Viva Reggio.