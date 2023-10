Italia Viva si schiera: "Serve la politica"

Italia Viva sostiene la lista 2. Il motivo principale è la diga di Vetto, speiga Alberto Manzotti del partito renziano: "Per chiarezza, la valutazione tecnica e il buon senso non avranno l’ultima parola, chi deciderà sarà la politica. Come ampiamente illustrato dal prof. Stefano Orlandini, sul piano tecnico e ambientale il dimensionamento ottimale della diga dovrebbe essere di 180 ml. di mc. di acqua, dei quali 30 ml. non utilizzabili se non in casi di emergenza, dimostrando con studi e modelli che esso ripristinerebbe il naturale ciclo idrico del bacino dell’Enza, modificato negli anni dall’abbassamento delle falde freatiche dovute ai continui prelievi"