Italiani indoor, Stradi è di bronzo. Menozzi vince i regionali sui 1000

Giovani reggiani ancora in evidenza a livello nazionale: Francesco Stradi, poliedrico portacolori dell’Atletica Reggio, vince a Padova la medaglia di bronzo nei campionati italiani di eptathlon indoor, presenti i venti migliori atleti della Penisola. La gara non è stata facile e solo nelle ultime due prove Stradi è entrato in zona podio. Ha chiuso con 4994 punti e senza rimpianti, visto che il secondo aveva un centinaio di punti in più e il quarto un centinaio in meno. Stradi si è migliorato in quasi tutte le prove: 7’’11 sui 60, m 6,47 nel lungo, personale di m 12,11 nel getto del peso, personale eguagliato nel salto in alto con 1,86, e poi personali nei 60 hs in 8’’90, nell’asta a 4,10 e sui 1000 in 2’51’’14. In complesso, un secondo posto, un terzo, due quarti, un quinto, un ottavo e un quindicesimo e questa regolarità ha pagato.

A Parma si sono disputati i campionati regionali cadetti, con il titolo dei m 1000 a Cristian Menozzi della Self, 2’49’50’’, seconda prestazione italiana stagionale. Emma Spinazzi dell’Atletica Guastalla Reggiolo ha vinto il salto triplo con il personale di m 10,41, mentre Elettra Maccari, della stessa società, è arrivata seconda sia nel salto in lungo con m 5,34, sia sui 60 ad ostacoli in 9’’18. Luca Bonini della Self ha vinto l’argento sui 200 in 23’’81, arrivando poi quarto nel salto in lungo con m 5,70 a soli 2 centimetri dal bronzo. Non può festeggiare, ma deve essere ugualmente contenta perché ha ottenuto i suoi personali, Benedetta Gandolfi dell’Atletica Guastalla Reggiolo, quarta sia sui 60 in 8’’18 (148 atlete al via!), sia sui 200 in 27’’73 (101 partenti).

A Modena si è disputato un meeting in chiave campionati italiani assoluti di fine settimana, con vittoria sui 60 hs. di Giulia Guarriello in 8’’54 (8’’52 in batteria), proprio davanti a Sara Cantergiani, al personale di 8’’64. Greta De Pietri è invece giunta sesta sui 60 piani con 7’’73. Ad Ancona, meeting nazionale categoria ragazze, secondo posto di Veronica Galimberti (Atletica Reggio) nel getto del peso con m 10,18.

