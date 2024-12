Italo Rosati nuovo comandante della polizia locale

Italo Rosati è il nuovo comandante della polizia locale di Reggio. Il toscano ha vinto il bando di concorso del Comune e, come già anticipato da mesi dal Carlino, era il principale favorito tra i contendenti a ricoprire il ruolo che per circa otto anni è stato di Stefano Poma, passato ora come funzionario in Regione.

Rosati (nella foto) – originario della Versilia e da anni al comando della polizia municipale del corpo unico Tresinaro Secchia a Scandiano – ha firmato ieri il contratto in municipio ed entrerà ufficialmente in servizio il 30 dicembre nella città del Tricolore. Ma per alcuni mesi continuerà a comandare anche la polizia Tresinaro Secchia. L’impiego al 100% a Reggio partirà da primavera.