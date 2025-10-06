Italo Salvarani compie 100 anni. La festa in chiesa

L’imprenditore povigliese Italo Salvarani ha compiuto 100 anni e il suo compleanno è stato festeggiato, con una grande festa comunitaria, domenica mattina, 5 ottobre, alle 12, alle fine della messa, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Poviglio, per volontà del parroco, don Alberto Nicelli, che lo ha ricordato anche nell’omelia. Una grande torta a due piani è stata posta davanti all’altare maggiore, Salvarani, è stato chiamato a spegnere le candeline alla presenza festosa di don Nicelli e del sindaco Filippo Ferrari. Accompagnato dal figlio, Piergiorgio, dalla nipote Giulia è stato accolto da un’ovazione, ha sorriso radioso, ringraziando.

La torta poi è stata distribuita a tutta la comunità sul sagrato della chiesa, dov’è continuata la festa. "Per raggiungere 100 anni occorre fare sempre di più – spiega Salvarani –, aggiungere sempre un anno. Il momento più bello della mia vita è stata la nascita dei miei figli Piergiorgio e Fulvia, dei miei due nipoti e della mia pronipotina. Sono bisnonno!". Un attimo di commozione poi un grande sorriso. Salvarani ha la patente, guida l’auto, ogni giorno va nell’azienda per prodotti agricoli Salvarani Srl, che, quando è andato in pensione, ha fondato col figlio, controlla ‘come vanno le cose’, saluta i dipendenti, legge, si tiene occupato, non fuma, attento alla forma, controlla cibo e bevande, del tutto autonomo, è stato festeggiato nei giorni scorsi da tutti i collaboratori e gli operai della Salvarani S.r.l.

Domenica, la festa nel pomeriggio è continuata nell’abitazione del figlio con amici, familiari e don Nicelli, e un’altra torta ricoperta da 100 candeline spente con l’aiuto di figli e nipoti. Per l’occasione la nipote Giulia ha scritto un libro sulla sua vita. Ora, informato e all’avanguardia, ha chiesto al figlio di far montare i pannelli solari nella propria abitazione.

Mariagiuseppina Bo