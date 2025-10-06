La lunga caccia del re dei tartufai

Davide Eusebi
La lunga caccia del re dei tartufai
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mareggiate in RomagnaOmicidio ModenaTraffico paralizzatoViserba via da RiminiAlain DelonMarche top chef
Acquista il giornale
CronacaItalo Salvarani compie 100 anni. La festa in chiesa
6 ott 2025
MARIAGIUSEPPINA BO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Italo Salvarani compie 100 anni. La festa in chiesa

Italo Salvarani compie 100 anni. La festa in chiesa

L’imprenditore povigliese Italo Salvarani ha compiuto 100 anni e il suo compleanno è stato festeggiato, con una grande festa comunitaria,...

L’imprenditore povigliese Italo Salvarani ha compiuto 100 anni e il suo compleanno è stato festeggiato, con una grande festa comunitaria,...

L’imprenditore povigliese Italo Salvarani ha compiuto 100 anni e il suo compleanno è stato festeggiato, con una grande festa comunitaria,...

L’imprenditore povigliese Italo Salvarani ha compiuto 100 anni e il suo compleanno è stato festeggiato, con una grande festa comunitaria, domenica mattina, 5 ottobre, alle 12, alle fine della messa, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Poviglio, per volontà del parroco, don Alberto Nicelli, che lo ha ricordato anche nell’omelia. Una grande torta a due piani è stata posta davanti all’altare maggiore, Salvarani, è stato chiamato a spegnere le candeline alla presenza festosa di don Nicelli e del sindaco Filippo Ferrari. Accompagnato dal figlio, Piergiorgio, dalla nipote Giulia è stato accolto da un’ovazione, ha sorriso radioso, ringraziando.

La torta poi è stata distribuita a tutta la comunità sul sagrato della chiesa, dov’è continuata la festa. "Per raggiungere 100 anni occorre fare sempre di più – spiega Salvarani –, aggiungere sempre un anno. Il momento più bello della mia vita è stata la nascita dei miei figli Piergiorgio e Fulvia, dei miei due nipoti e della mia pronipotina. Sono bisnonno!". Un attimo di commozione poi un grande sorriso. Salvarani ha la patente, guida l’auto, ogni giorno va nell’azienda per prodotti agricoli Salvarani Srl, che, quando è andato in pensione, ha fondato col figlio, controlla ‘come vanno le cose’, saluta i dipendenti, legge, si tiene occupato, non fuma, attento alla forma, controlla cibo e bevande, del tutto autonomo, è stato festeggiato nei giorni scorsi da tutti i collaboratori e gli operai della Salvarani S.r.l.

Domenica, la festa nel pomeriggio è continuata nell’abitazione del figlio con amici, familiari e don Nicelli, e un’altra torta ricoperta da 100 candeline spente con l’aiuto di figli e nipoti. Per l’occasione la nipote Giulia ha scritto un libro sulla sua vita. Ora, informato e all’avanguardia, ha chiesto al figlio di far montare i pannelli solari nella propria abitazione.

Mariagiuseppina Bo

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

CompleannoChiesa