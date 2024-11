Its Maker Academy Nuove aule e laboratori alle ex Reggiane

Its Maker Academy – l’Istituto Tecnologico Superiore, che eroga corsi biennali post diploma attraverso l’integrazione tra formazione e impresa – ha una sua nuova sede reggiana, autonoma, con tre aule nel capannone 17A del Parco Innovazione alle ex Reggiane.

La sede è stata inaugurata ufficialmente ieri mattina. Its Maker Academy si articola in un percorso di 2mila ore – distribuite in due anni – 800 delle quali sono svolte in stage aziendali, mentre le restanti 1.200 di aula e laboratorio sono tenute da insegnanti che vengono direttamente dal mondo dell’impresa.

"È emozionante essere qui, in questo luogo di innovazione e tecnologia – ha sottolineato la vice presidente Its Maker Lorenza Carretti – e questo progetto rappresenta il proseguimento di una strada che viene da lontano e va lontano".

L’assessore comunale a rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile, Carlo Pasini, ha aggiunto: "Sviluppo e sostenibilità sono le due linee di mandato della nostra amministrazione che si sposano con Its Maker. Qui si innestano percorsi formativi di alto livello. Cerchiamo di aiutare lo sviluppo delle aziende, pensiamo alle infrastrutture, ma altrettanto importante è il capitale umano che deve essere formato".

Luca Torri, amministratore delegato Stu Reggiane, ha poi spiegato: "L’arrivo d Its Maker qui è importante, perché mette insieme istruzione, imprese e innovazione. Its Maker ci ha ripagato crescendo e nel nuovo edificio che stiamo costruendo ci saranno ulteriori mille metri per Maker".

Vincenzo Colla, assessore regionale a lavoro e formazione, ha sottolineato: "Questo è un luogo di identità, di valori, non è solo rigenerazione urbana. Oggi gli Its (che erano ‘clandestini’ e si appoggiavano ad altre strutture) sono diventati parte del sistema formativo del nostro Paese, e la nuova legge è nata proprio da questi territori. L’esperienza reggiana si può definire unica, anche per il luogo che ora l’accoglie. Questo percorso di formazione è un forte deterrente per arginare la dispersione scolastica e il 95 per cento dei diplomati trova lavoro subito. Le imprese stesse hanno capito che qui si gioca la partita, perché in un Paese a demografia piatta le imprese hanno bisogno di trovare tecnici specializzati".

Ormes Corradini, presidente di Its Maker Academy, ha quindi concluso: "Qui a Reggio Emilia inauguriamo la prima vera sede di Its sul territorio. Le cose funzionano se gioca bene tutta la squadra: istituzioni, formazione, imprese. Anche Unimore ci sta aiutando, non ci vede in competizione. Come Its Maker curiamo l’intelligenza delle mani".

A Reggio Emilia Its Maker Academy ha quattro corsi: sistemi meccatronici, gestione digitale d’impresa, digital automation maker e design & industrial automation. La responsabile della sede reggiana è Elisabetta Bonacini.

Stella Bonfrisco