Il dolore di Iva e Orietta per Pippo Baudo: “Quanta tv insieme. Eri un grande talent scout”

Reggio Emilia, 18 agosto 2025 – Lui era semplicemente “l’uomo che inventò la televisione”, tanto per citare uno spettacolo teatrale di cui fu protagonista. Profondo cordoglio anche in terra reggiana per la scomparsa - ieri l’altro, a 89 anni, dopo una lunga malattia - di Pippo Baudo. Con il mitico Pippo, se n’è andato un altro pezzo della nostra amata televisione, un vero pilastro della storia della TV nazionale. “Lui era la televisione”, ha dichiarato Iva Zanicchi, sua compagna di viaggio di tante trasmissioni televisive, da Sanremo a Canzonissima. “Era molto bravo anche come talent- scout. Ad un suo Sanremo mi portò a conoscere una ragazzina delle ‘nuove proposte‘: era Laura Pausini”, ricorda l’Aquila di Ligonchio. Il lungo percorso artistico di Pippo si è spesso intrecciato anche con quello di Orietta Berti. Il programma televisivo che li fece incontrare, si chiamava “Settevoci”, un varietà condotto da Pippo e dove l’Orietta nazionale era una dei cantanti emergenti. E poi, rieccoli negli anni successivi, fianco a fianco, protagonisti entrambi di programmi televisivi.

“Una delle ultime volte in cui ho incontrato Pippo, credo sia stato da Fazio, a “Che tempo che fa”, c’era anche la bravissima Giorgia, tra gli ospiti”. Baudo re dei conduttori ma anche scopritore di talenti, in tanti settori diversi.

Laura Saccani, titolare della pasticceria “Arlecchino” di Poviglio, vinse il primo premio nella trasmissione di Baudo intitolata “Numero Uno”, nel ‘95, dove si sfidavano concorrenti che appartenevano a svariate categorie professionali. “ Ricordo quella vittoria con tanto affetto. Pippo era un grande professionista che sapeva mettere tutti a proprio agio”. Ma a Reggio e provincia, i ricordi del suo passaggio sono infiniti. Nei mitici anni Settanta, sono in molti a ricordarlo condurre spettacoli nella Bassa reggiana (a Castelnovo Sotto e a Poviglio) ma anche sul palco del Marabù dove, al pianoforte, improvvisò un mini-concerto.