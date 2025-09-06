Iva piange l’amica Edelweiss

"Se n’è andata una mia grande amica, in assoluto una delle più care". È commossa Iva Zanicchi, dall’altro capo del telefono, mentre ricorda Edelweiss Ceccardi, 80 anni, ligonchiese come lei, scomparsa dopo una lunga malattia mercoledì scorso.

Si era trasferita da molti anni in provincia di Brescia, dove era molto conosciuta per essere la presidente dell’Associazione Diabetici, un ruolo che la vedeva attiva da 40 anni. Aveva dedicato la sua vita a nobili cause ed era molto amata.

"Era una stella, come il nome che portava, che significa stella alpina - ricorda l’Aquila di Ligonchio - Agli inizi della mia carriera mi accompagnò in qualche evento. Ricordo quando andammo insieme alla Gondola d’oro di Venezia, dove io dovevo cantare. Ricordi bellissimi che porterò sempre nel cuore. Quando tutte e due, soprattutto nel periodo estivo, tornavamo nella nostra Ligonchio, ci vedevamo per lunghe chiacchierate, magari ripensando ai vecchi tempi. Da anni anche lei si era stabilita lontana dalle nostre montagne, ma aveva mantenuto rapporti saldi con amici e parenti rimasti lassù. Quest’ estate mi ha aspettato a Ligonchio ma io non sono riuscita ad andare", racconta Iva con rammarico.

Edelweiss lascia il marito Flavio Bertoli, la figlia Melita e il fratello Onorio. I funerali si svolgeranno stamattina alle 10,30 partendo dalla chiesa parrocchiale di Padenghe sul Garda, mentre la salma verrà tumulata al cimitero di Ligonchio.

