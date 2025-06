Iván Córdoba nuovo volto di Immergas. L’ex leggenda sarà il brand ambassador

Immergas, azienda leader nel settore del comfort domestico con quartier generale a Lentigione di Brescello, annuncia una partnership strategica con Ivan Córdoba, leggenda del calcio internazionale.

L’ex difensore dell’Inter e della nazionale colombiana diventa infatti il brand ambassador dell’azienda per il biennio 2025-2026.

La collaborazione con Córdoba, figura di primo piano del calcio mondiale e simbolo di eccellenza sportiva, rappresenta un nuovo importante capitolo nella strategia di comunicazione di Immergas. L’ex calciatore, vincitore del Triplete con l’Inter nel 2010, porterà la sua esperienza e i suoi valori di leadership, determinazione e affidabilità al servizio del marchio.

"La scelta di Ivan Córdoba come brand ambassador non è casuale – spiega Ettore Bergamaschi, direttore marketing – in quanto la sua carriera straordinaria incarna perfettamente i valori che contraddistinguono la nostra azienda: eccellenza, affidabilità e costanza nel perseguire i propri obiettivi. La sua capacità di leadership e la sua credibilità internazionale saranno fondamentali per rafforzare il posizionamento del nostro marchio e comunicare l’impegno di Immergas verso l’innovazione e la sostenibilità nel settore del comfort domestico".

Anche il campione sudamericano si dice soddisfatto di questo nuovo ruolo: "Sono felice di iniziare questo nuovo percorso con Immergas. Ho sempre creduto nell’importanza di rappresentare valori autentici, sia in campo che fuori. In Immergas ho trovato gli stessi principi che hanno guidato la mia carriera sportiva: la ricerca dell’eccellenza, l’attenzione alla qualità e l’impegno costante per il miglioramento. Sono pronto a mettere la mia esperienza al servizio di un’azienda che da oltre 60 anni è sinonimo di innovazione e affidabilità".

Già in occasione della festa per i 60 anni, Córdoba era stato tra gli ospiti d’onore della cerimonia. Ieri ha invece incontrato i dipendenti in azienda nell’atrio del centro di formazione avanzata Domus Tecnica, a Lentigione di Brescello, visitando i reparti produttivi.

Antonio Lecci