"Ivano Montanari era un signore E questa folla d’amici lo dimostra"

"Ivano era un signore, quelli di una volta, talmente rari da considerarli un dono per chi ha avuto la fortuna d’incontrarli. Pacato nell’esporre le sue ragioni, invogliava al dialogo e al confronto scevro da pregiudizi".

L’amico Fabrizio Coppa – dipendente di Conad Nord Ovest, paracadutista militare in congedo, a volte compagno di volo di Ivano – sa trovare le parole giuste: "Era capace di immedesimarsi negli altri, di comprendere gli stati d’animo, di dare consigli semplici e ragionati. Una sottile ed elegante ironia caratterizzava la mimica delle sue espressioni. Il suo portamento mi ricordava gli attori statunitensi degli anni 4050 eleganti e leggeri".

"Era un pilota prudente – aggiunge – rispettoso delle regole dell’aria, mai eccessivo, mai temerario. Credo nel destino e penso che quel mattino Ivano, avesse un appuntamento con il suo. L’eredità che ci lascia è che la vita è un dono meraviglioso, merita di essere vissuta intensamente, con passione, ognuno con quello che ha a disposizione anche poco, con i propri limiti, le difficoltà quotidiane, condivisa con gli affetti che tanta forza ci danno nei momenti in cui siamo più vulnerabili".

E Giacinto Melegari, vicepresidente della Top Gun: "Ivano? L’amico che tutti vorrebbero avere. Basta guardarsi intorno oggi". Se in un funerale ci può essere una cosa lieta è che nessuno qui parla di morte.

Saranno le due inchieste a stabilire cosa è accaduto nella tarda mattinata del 28 gennaio, se Ivano – che ai comandi era così esperto e misurato – abbia accusato un malore, se sia stato tradito da una manovra, se (causa visibilità) sia stato colto dal cosiddetto disorientamento spaziale; di sicuro, l’impatto a terra dell’aereo – dritto in un canalone – l’ha ucciso sul colpo. Non è stato un atterraggio di fortuna, per fortuna non c’è stato il tempo di soffrire.

Ma oggi, in questa calda giornata di primavera, qui tutti discutono di ali, di portanza, di cielo, di tramonti, insomma dell’esercizio di vedere le cose da un’altra prospettiva. "Il volo – afferma Coppa – per molti di noi rappresenta l’essenza della vita ed una delle espressioni più straordinarie ed appaganti della libertà".

a.fio.