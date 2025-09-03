J’accuse di Filippi su Carnola "Colpa della politica se la latteria ha chiuso"

"La politica locale e regionale non ha fatto abbastanza. Spiace moltissimo per la chiusura della storica Latteria Sociale di Carnola, situata proprio ai piedi della Pietra di Bismantova. In una frazione una latteria rappresenta sempre un fondamentale punto di riferimento, non solo sotto l’aspetto economico ma soprettutto sociale. La latteria di Carnola è stata per tantissimi anni un fiore all’occhiello nella lavorazione del Parmigiano Reggiano, marchio di montagna, sotto la presidenza di Agostini". Così il noto esponente di Forza Italia, Fabio Filippi commenta la chiusura della storica latteria. Quindi prosegue: "Negli ultimi tempi sono emerse criticità dovute agli elevati costi fissi di gestione, che il Comune di Castelnovo Monti ha colto solo in parte. L’assessore Valentini, con un background agricolo, ha dimostrato sensibilità e attenzione verso il comparto, ma il sindaco, le cui esperienze sono prevalentemente scolastiche, non ha probabilmente colto fino in fondo la gravità della situazione, proprio mentre il prezzo del Parmigiano Reggiano toccava i massimi storici. Il danno ormai è fatto, ma questa vicenda deve servire da monito: l’agricoltura di montagna ha un valore strategico e va sostenuta con atti veramente concreti, non solo con dichiarazioni di facciata. Questa chiusura è un fatto grave". La chiusura della latteria Sociale di Carnola, passata dalla produzione massima giornaliera di 27/28 forme di Parmigiano Reggiano a 7/8 forme, non può certo reggere. "Questo è l’ennesimo segnale di un problema più ampio: l’inesorabile spopolamento dell’Appennino. Se la politica regionale non prenderà serie misure strutturali e le promesse elettorali del centro-sinistra resteranno lettera morta, nei prossimi vent’anni rischiamo di assistere alla chiusura di molte altre realtà simili, travolte da costi fissi insostenibili a fronte di entrate non sufficienti". s.b.