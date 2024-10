Jack Frusciante, il ritorno. Brizzi all’Arco con il suo ’Due’

C’è un appuntamento della rassegna Soli Deo Gloria, stasera alle 21 alla chiesa di Gesù Buon Pastore, in via Guido Rossa a Reggio: "Vox Umana", un concerto del coro Ildebrando Pizzetti dell’Università di Parma diretto da Ilaria Poldi e con Massimo Ferraguti al sax soprano.

Il programma dell’evento musicale prevede l’esecuzione di polifonia medievale, rinascimentale e contemporanea, in dialogo continuo con il saxofono soprano che interviene improvvisando o suonando brano originali. La particolare timbrica dello strumento e l’incontro tra i linguaggi crea sonorità straordinarie, una "voce" in più che arricchisce e impreziosisce il tessuto musicale corale. La spazializzazione del concerto, con movimenti all’interno della chiesa, conferisce un’ulteriore peculiarità all’esecuzione.

• Alla Libreria Coop All’Arco, in via Emilia Santo Stefano a Reggio, oggi alle 18 viene presentato il libro "Due" di Enrico Brizzi, che converserà con Mariella Ferrara. Una storia ambientata nel 1992, l’anno dell’Europa unita e dei confini che cadono, con il vecchio Alex alle prese con la partenza per gli Stati Uniti di una ragazza diversa dalle altre… A trent’anni dalla pubblicazione di "Jack Frusciante è uscito dal gruppo" (tradotto in ventiquattro paesi e divenuto film nel 1996) Enrico Brizzi propone un nuovo viaggio nel mondo di Alex e Aidi, i protagonisti che hanno emozionato tre generazioni di lettori.

• Oggi alle 18,30 alla sede dell’Associazione Archeosofica di via Campo Marzio a Reggio è in programma un incontro su "La magia del canto", con l’intervento di Paola Rachini, laureata in Filosofia ad indirizzo psicologico, ha studiato pianoforte fin da piccola per poi dedicarsi al canto formandosi all’Accademia Musicale Santa Cecilia di Firenze.

• Al cinema Rosebud, a Reggio, stasera alle 21 il film "I soliti ignoti", un classico del 1958 diretto da Mario Monicelli.

• Alle 15,15 si riunisce nella Sala del Tricolore il Consiglio comunale. All’ordine del giorno

un’interpellanza sulla rimozione degli stalli disabili di via Roma, il riconoscimento di un debito fuori bilancio a seguito di sentenza del Tar di Parma, una mozione sul tema del turismo e una mozione in ordine a "interventi urgenti e attività del centro storico".

a.le.