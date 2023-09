Jack, giovane segugio in cerca d’affetto

Jack è un delizioso segugino di taglia piccola, giovane (novembre ’19) e affettuoso. Obbediente, sa andare al guinzaglio e non disdegna la pettorina anche se ha l’anima del segugio e quindi ama le lunghe passeggiate in contesti non solo urbani. Vi aspetta al Rifugio Rocky previo appuntamento (0522 576045) di martedì, venerdì e domenica (1013, giovedì e sabato 1518, o tramite msg su Facebook.