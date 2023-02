Jackpot, a Fabbrico è toto-vincitore "Speriamo che questa fortuna arrivi a qualcuno che ne ha bisogno"

di Antonio Lecci

È partito il toto-vincitore a Fabbrico, il paese della Bassa reggiana in cui è stata venduta una delle novanta quote fortunate che si dividono il super montepremi del SuperEnalotto da 317 milioni di euro. Ogni quota vale poco più di quattro milioni e 125mila euro. Una di queste – giocata con un sistema nazionale, al costo di cinque euro – porta in saccoccia un gruzzoletto che può davvero cambiare la vita.

La quota vincente, nel Reggiano, è stata giocata alla tabaccheria ricevitoria di Luciano Merzi, in via Matteotti, nel centro storico fabbricese.

"Negli ultimi giorni, in vista della estrazione del giovedì – spiega il gestore – abbiamo venduto molte quote. Non ho idea di chi possa essere il vincitore. Ma credo che possa trattarsi di un giocatore singolo, visto che la spesa è piuttosto ridotta. Solitamente è così. Direi che siamo stati bravi a proporre la combinazione giusta alternando numeri alti e bassi, pari e dispari". Merzi non è certo che il vincitore possa essere del paese: "Qui – aggiunge – vengono clienti che abitano a Fabbrico, ma anche persone di passaggio, magari per lavoro. Non ho proprio idea di chi potrebbe essere il vincitore. La quota è di soli cinque euro. Non è una giocata maxi che si riesce a ricordare… "

Tra i clienti della tabaccheria si scherza: "Dove sono i pasticcini? Quando si stappa lo spumante?", dicono alcune signore impegnate a osservare l’esito dei loro ’Gratta e vinci’ appena acquistati.

"Mi auguro che quei soldi finiscano a persone che davvero ne hanno bisogno. È una bella sommetta…", dice Sabrina Baracchi, nota sommelier reggiana, cliente della tabaccheria fabbricese. Sul possibile vincitore si sentono svariate ipotesi: qualcuno giura di aver sentito urlare di gioia nel quartiere in cui abita, nella tarda serata di giovedì, altri si dicono certi che la quota vincente sia stata acquistata da un gruppo di operai della Argo Tractors-Landini, che lavorano in paese… Ma secondo il gestore della tabaccheria il vincitore è una persona singola: "Per cinque euro non si prevedono mai delle quote. In questo gioco funziona così…", confida.

La notizia della super vincita è arrivata anche al sindaco Roberto Ferrari: "Mi auguro che questa fortuna finisca a una persona che ha la testa sulle spalle, capace di reggere un simile impatto. Non basta solo vincere, ma occorre pure saperla gestire questa fortuna". Poi, un piccolo appello: "Se il vincitore, o la vincitrice, volessero pensare anche al paese, noi abbiamo molte idee da finanziare tra Comune, associazioni, solidarietà… Non c’è che l’imbarazzo della scelta". E aggiunge: "Di fronte a questa straordinaria vincita ci sono anche moltissime persone che si rovinano a causa del gioco. Come amministratore non posso dimenticarmi del fenomeno della ludopatia, presente anche dalle nostre parti".