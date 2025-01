Jacopo Faroni nuovo responsabile Lapam Reggio

Novità per quanto riguarda la sede Lapam Confartigianato di Reggio Emilia. Jacopo Faroni, precedentemente segretario della sede associativa di Castellarano (nella foto), è il nuovo responsabile, prendendo il posto di Stefano Cestari che prosegue la sua esperienza come responsabile delle sedi Lapam Confartigianato di Cavezzo e Medolla. "Un’opportunità di crescita e un grande stimolo – sono le prime parole di Faroni da responsabile della sede di Reggio Emilia –. Devo ringraziare il mio collega Stefano per il lavoro svolto e il percorso tracciato che sicuramente continuerò a seguire. Reggio Emilia è una realtà sfidante, fatta di grandi occasioni e di numerosi argomenti da poter affrontare durante il mio cammino lavorativo. Sono convinto che, grazie in primis all’aiuto dei miei colleghi e insieme alle nostre imprese, potremo far crescere l’identità Lapam Confartigianato in un contesto importante come quello reggiano".