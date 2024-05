Jamar strepitoso, Galloway colpisce subito duro. Vitali prezioso in difesa, per Faye esordio coi fiocchi

Briante WEBER (27 minuti, 2/6 da 2, 0/1 da 3, 2/2 ai liberi, 1 rimbalzo, 2 perse, 1 recuperata, 2 assist, 6 punti). In difesa è un mastino, e toglie parecchie castagne dal fuoco. In attacco spesso è frenetico, e ce le rimette, ma è anche vero che nella fase in cui Galloway e Smith vengono francobollati dalla difesa lagunare, è lui a doverci provare, nonostante una scavigliata. Voto 6.5 Langston GALLOWAY (31 minuti, 1/5 da 2, 5/12 da 3, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 2 assist, 18 punti) In avvio è più caldo di un vulcano in eruzione, poi i veneti gli chiudono ogni spazio. A quel punto lavora molto bene in difesa, condendola con canestri chirurgici e la giocata finale che libera Smith per il tiro della vittoria. Eccellente. Voto 7.5.

Mouhamed FAYE (15 minuti, 5/7 da 2, 1/1 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 stoppata, 11 punti) Non era scontato che il 19enne talento biancorosso si dimostrasse subito impattante all’esordio playoff. Invece Momo gioca una gara intensa, concreta, efficace e molto lucida; anche partendo dalla panchina. Bravissimo Voto 7.

Jamar SMITH (24 minuti, 1/4 da 2, 5/6 da 3, 8/8 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 perse, 4 assist, 25 punti) Da inizio stagione siamo consci che il vero "go to guy" dell’Unahotels è lui. E lo dimostra anche in questa gara 1: mandando completamente fuori giri la retroguardia Reyer, reagendo all’aggressività con cui si cerca di contenerlo, regalando assist al bacio ai compagni, e segnando con l’autorità del grande campione la "bomba" della vittoria (5/6 per lui dalla linea dei tre punti!). Strepitoso. Voto 9 Lorenzo UGLIETTI (10 minuti, 0/1 da 2, 0/1 da 3, 1/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 persa, 1 assist, 1 punto) Ingaggia duelli rusticani con Spissu e Heidegger, prende un sacco di botte come si conviene a chi gioca con un cuore che fa provincia: utilissimo. Voto 6+.

Darion ATKINS (20 minuti, 2/4 da 2, 1/3 da 3, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 2 assist, 1 stoppata, 7 punti) Penalizzato dai falli, gioca una gara di sacrificio e mette una "bomba" fondamentale. Voto 6.5 Tarik BLACK (25 minuti, 5/11 da 2, 7 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, 1 assist, 1 stoppata, 10 punti) Priftis lo inserisce in quintetto contando sulla sua maggiore abitudine alle gare playoff. Il lungo Usa lo ripaga con una prestazione seria e di grande solidità. Voto 7

Michele VITALI (22 minuti, 1/2 da 3, 1 rimbalzo, 3 recuperate, 3 assist, 3 punti) Prestazione di carisma. Detta le linee delle giuste letture tattiche. Mezzo voto in più per l’azione difensiva che manda fuori giri Venezia nell’ultimo minuto. Voto 7

Sasha GRANT (11 minuti, 0/1 da 3, 0 punti) Minuti di utilità difensiva: fa il suo lavoro. Voto 6

Matteo CHILLO (15 minuti, 0/2 da 2, 1/4 ai liberi, 5 rimbalzi, 1 persa, 1 assist, 1 punto) Le cifre dicono poco: l’ex di serata gioca un match di grande consistenza e sacrificio. Con Atkins gravato di falli lotta come un leone impedendo giocate facili ai lunghi avversari. Voto 6.5 Gabriele Gallo