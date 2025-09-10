Da Londra a Reggio, James torna a casa col bar Futura: “Voglio riportare vitalità in centro”

Reggio Emilia, 10 settembre 2025 – “Voglio riportare gente in centro, farlo riapprezzare”. Con queste parole James Mariotti racconta il senso di Futura, il nuovo bar aperto in via San Pietro Martire 4, nel cuore del centro storico di Reggio.

La vetrina del locale recita “Caffè, Cibo & Compagnia bella”. Venerdì sera la festa dell’inaugurazione, in concomitanza con l’inizio della Giareda, una coincidenza voluta e vincente, vista la grande partecipazione. “Qui prima c’era la storica pasticceria Garavelli – spiega Mariotti –. Inizialmente volevamo chiamarlo Futuro, ma una volta trovato questo spazio abbiamo scoperto che qui si ritrovavano i futuristi reggiani (e non solo, ndr) dell’epoca. È stata una coincidenza che ci ha convinti: il nome è diventato Futura, con l’idea di guardare avanti ma tenendo viva anche la memoria del passato”.

Reggiano di origine, Mariotti ha vissuto 14 anni a Londra, dove ha gestito un bar e sperimentato cosa vuol dire lavorare in una metropoli internazionale. “Sono tornato tre anni fa e ho sentito il desiderio di investire nella mia città. A Londra ho visto e fatto tante esperienze: ora voglio applicarle qui, sperando che vengano comprese e apprezzate. Ho una grande passione per la musica dal vivo: il mio obiettivo è organizzare aperitivi accompagnati da dj set non invasivi o concerti acustici, folk e jazz, ad esempio il sabato a pranzo. La mia idea è proporre eventi di qualità, senza trasformare il locale in un bar notturno”.

La scelta del centro non è stata casuale: “Mi era stato consigliato di aprire altrove, ma ho sempre vissuto qui e ci voglio rimanere. Credo che il centro abbia ancora molto da offrire. Negli ultimi anni, nonostante la svalutazione, mi sembra ci siano segnali positivi e spero di contribuire a questo rilancio. Sono convinto che con la cultura e con iniziative curate si possa riportare vita in queste strade”. L’apertura coincide con il periodo di riqualificazione del centro storico, messo in atto dall’amministrazione comunale. “Condivido l’unione d’intenti — commenta Mariotti —. Noi puntiamo ad arrivare a restare aperti sette giorni su sette, anche la domenica, perché capita di vedere turisti spaesati che non trovano locali aperti. Al momento ci manca un giorno perché stiamo ancora cercando personale, ma presto ci arriveremo”.

Ma come spesso accade in tutte le squadre vincenti, accanto a James c’è anche uno staff pronto a seguire il titolare nella sua ’pazzia’: “Dopo il mio rientro ho lavorato in altri due bar, tra cui il Catomes Tôt, per ricongiungermi con la città. Nelle mie esperienze ho trovato ragazzi davvero validi. Ora mi sento fortunato perché mi seguono con entusiasmo in questa mia avventura. Puntiamo molto sulla qualità del caffè, dalle estrazioni a freddo ai caffè filtro, fino al matcha e alle diverse tipologie di latte. Sono esperienze che porto con me da Londra, dove ogni giorno sperimentavamo nuove tendenze”.

Insomma, un locale che punta sulla qualità, conservando nell’arredamento anche le tracce della sua storia: “Ci siamo innamorati dello stile originario della pasticceria Garavelli. Abbiamo voluto mantenere la sua anima: la saletta anni ’30 è rimasta intatta, mentre il resto è stato valorizzato con giochi di luci e colori, strizzando l’occhio agli anni ’70, che amiamo molto”