Javier Zanetti in visita al Lentigione calcio e nella sede di Immergas

Lentigione (Reggio Emilia), 1 aprile 2025 – Javier Zanetti in visita all’Immergas Stadium-Levantini di Lentigione: la leggenda argentina ha scoperto da vicino la realtà del “Lenz”, che milita in Serie D.

Il vice presidente dell’Inter (51 anni, da calciatore ha scritto la storia coi nerazzurri con 858 presenze) è stato accolto dal presidente del Lentigione Alfredo Amadei e dal direttore marketing e responsabile del settore giovanile Ettore Bergamaschi: i due dirigenti hanno illustrato al gradito ospite le parti della società, dalla prima squadra, passando per il settore giovanile e per finire alla scuola calcio; in totale si contano oltre 150 atleti tesserati.

Javier Zanetti è rimasto piacevolmente colpito dalla struttura e organizzazione del Lentigione. Non solo: ha anche visitato la sede di Immergas a Lentigione. È, infatti, il testimonial dell’azienda nell’anno del 60° anniversario della stessa. La visita di Zanetti in Immergas “rappresenta l’atto conclusivo del progetto ‘Campioni di sostenibilità’ avviato nel 2024, incentrato sui temi della sostenibilità e del risparmio energetico”, si legge sul profilo Instagram dell’azienda.