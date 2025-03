Oggi alle 18 torna ’Jazz agli Orti’, al centro sociale Spallanzani in via Toscanini a Reggio, col quartetto Materical che propone un concerto swing. I protagonisti Enrico Farnedi (foto) al cornetto, Luca Serrapiglio (sax alto e baritono, clarinetto basso), Luca Bernard (contrabbasso, basso elettrico), Giacomo Pisani (batteria). Nella loro musica lo swing è un elemento fondamentale anche quando è sotterraneo, utile a rivelare il potere evocativo delle composizioni piuttosto che ad abbellirle con un processo manieristico. Materical cerca una disposizione teatrale della performance sonora, attraverso un dialogo incessante tra i musicisti. L’assenza di un leader evidente è una scelta precisa per una responsabilità collettiva nello sviluppo della musica. Jazz agli Orti, promosso da APS Talea-Amici del Giro del Cielo, è un’idea di Nazim Comunale. Ingresso a offerta libera e consapevole.