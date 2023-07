Jazz d’autore a Guastalla A Borzano spettacolo per bambini

Stasera alle 21,30 in piazza Mazzini a Guastalla la rassegna jazz con il Simone Copellini Borh Quartet e la partecipazione di Chicco Montisano al sax, in scena con Copellini alla tromba, Luca Savazzi al piano, Gianluca Lione al basso e Enrico Smiderle alla batteria. Ingresso libero. A San Rocco di Guastalla inizia "Paese in festa" con un dj set di Luca Verbeni. A Gualtieri al via la festa del Pesce in piazza Bentivoglio, con paella per il 50° della manifestazione, animata dalla scuola di ballo Holli Dance. A Villalunga di Casalgrande al via la festa del Pd con spettacoli, gastronomia, incontri. In piazza Dante a Quattro Castella il concerto dei Ma Noi No. Al Parco Rocca di Castelnovo Sotto alle 21 il concerto de "The Blue Cover Acoustic Band". Al parchetto della piazza, a Borzano di Albinea, stasera alle 21,30 lo spettacolo per bambini "La vera storia di Celestino Principe".