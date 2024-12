Jazz di qualità e party in piazza

Sono diversi gli eventi del veglione di San Silvestro a Reggio città. Al teatro municipale Valli alle 20,30 la musica di qualità con il Reset Trio in concerto, che vede protagonisti Danilo Rea al pianoforte, Massimo Moriconi al contrabbasso, Ellade Bandini alla batteria (tel. 0522-458811). La loro intesa nasce dalla collaborazione con Mina, con la quale hanno inciso album ormai storici: dalla ballad jazz al rock, dalla fusion all’acustico, dagli autori italiani ed internazionali, al tango. Oggi il trio si consolida attraverso un nuovo progetto che si ispira all’affiatamento delle esperienze vissute a fare musica insieme e dallo stesso amore di intendere la musica: dalla canzone italiana allo standard americano. Il grande patrimonio musicale delle canzoni d’autore italiano degli ultimi trent’anni rivisitato in chiave jazz, in cui varietà, stravaganza e virtuosismo dei componenti del trio contribuiscono a creare un interplay incalzante, coinvolgendo il pubblico nel concerto. Esuberanze creative si fondono in ritmi e motivi che rievocano, come in un viaggio, la grande storia della musica italiana.

Appena fuori il teatro, nell’area di piazza Martiri del 7 Luglio, l’ultima notte dell’anno prevede "Reggio di Luna", veglione cittadino con il dj Hierros alla consolle, oltre alle animazioni dello spettacolo degli "Showzer", una fra le più apprezzate party band italiane. Il principale protagonista, al centro dell’evento, sarà il centro cittadino: la sua piazza, la suggestiva facciata del teatro, le architetture degli edifici vengono valorizzate da disegni di luce. Il cast artistico in scena pista è composto da musicisti, cantanti e performer per animare la grande festa.

Dalle 23 c’è anche il Capodanno alle Reggiane, al parco Innovazione di piazzale Europa, con una festa in stile Marabù fra musica e balli. L’ingresso sarà libero, con consumazione obbligatoria a 10 euro (wathsapp 347-9993204). Una festa per tutte le generazioni, non solo chi ha vissuto gli anni d’oro della nota discoteca che tra gli anni Settanta-Novanta ha visto sfilare le star della musica.

Antonio Lecci