Jazz e letture di ’Supernonni’

Stasera al centro sociale Villaggio Stranieri, in via don Sturzo, si concludono gli appuntamenti del "Salotto del jazz". Dalle 21 spazio alla musica dal vivo con ospiti e jam session con il pubblico. Per info: 349-6758370. Stasera alle 21 al Binario 49 di via Turri evento culturale con la lettura di "Cattedrale" di Raymond Carter, con l’attore Bernardino Bonzani. Ingresso libero.

Oggi alle 16,45 alla biblioteca San Pellegrino letture di "Supernonni": laboratorio per bimbi di 3 anni. Allo Spazio Orologio nel pomeriggio le letture di "Verso la notte dei ricercatori".