Jeremy Tuplin, anteprima al Catomes Tot

La rassegna cantautori al Catomes Tôt continua a portare musica d’autore e nuove scoperte per tutto il mese di maggio. Venerdì 2 maggio alle 21.30 sarà protagonista Jeremy Tuplin, raffinato cantautore londinese che fonde indie, folk e rock in un sound unico e profondamente evocativo, che presenterà in anteprima nazionale ‘Planet Heaven’, in uscita a settembre. La voce cavernosa di Tuplin, la solidità poetica della sua scrittura – figlia di influenze come Leonard Cohen e Nick Drake – e i richiami visionari al primo David Bowie e all’humor dark dei Tindersticks, danno vita a una musica intensa, libera e sofisticata che non teme incursioni nel rock’n’roll, mantenendo uno stile personale e riconoscibile. Ad aprire la serata saranno i Bidi Blanca & Gamete, duo formato da Mariacristina Blancato (1998) e Carlo Bolacchi (1987), nato nell’aprile 2023. "L’anima dei brani non dovrebbe mai tradirsi o perdersi in griglie soffocanti: è questo il nostro vero scopo", raccontano, presentando una proposta fresca e sincera, che intreccia esperienze, sensazioni e scrittura personale.

Ingresso gratuito con donazione libera per sostenere la rassegna. È possibile cenare oppure arrivare dopo. Info e prenotazioni, 348 4083487.

Lara Maria Ferrari