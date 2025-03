Jessica Filianti, panchina rossa al Mirabello

Una panchina rossa in ricordo di Jessica Filianti. Saranno i giocatori della prima squadra del Valorugby a sollevarla e portarla dentro al campo di gioco dello stadio Mirabello dove resterà posizionata in occasione di ogni partita dei Diavoli. L’inaugurazione e la posa della panchina sono in programma domani, venerdì 21 marzo, alle ore 20.30 in occasione della ‘Primavera per Jessica’, l’evento che ogni anno la mamma Giuliana e il fratello Fabiano promuovono per non dimenticare Jessica e tutte le vittime di femminicidio.

Valorugby Emilia, società che gestisce il Mirabello insieme a Gisport, ha deciso di ‘rigenerare’ una delle vecchie panchine sportive dello stadio restituendole nuova vita per supportare Giuliana Reggio e la sua famiglia nel sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle emergenze dell’epoca attuale: la lotta contro la violenza sulle donne.