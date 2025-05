Jessica Lanzi, commozione al motoraduno

Successo per il motoraduno ‘Altrove’ dedicato alla memoria di Jessica Lanzi, la giovane volontaria dei vigili del fuoco e della Protezione civile, vittima la scorsa estate di un incidente stradale. Un evento promosso nel giorno in cui avrebbe festeggiato il ventinovesimo compleanno. Oltre 150 iscrizioni al motoraduno, con sosta al cimitero di Luzzara per deporre una rosa bianca in ricordo di Jessica. Durante l’evento si sono alternati momenti di commozione e divertimento, in un clima sereno e di amicizia.

Erano presenti diversi gruppi di motociclisti, tra cui ‘ForSte on the Road’ e il ‘Motoclub Vigili del fuoco’ che ha donato gadget per la lotteria e ha richiamato persone da varie province. Particolarmente apprezzato dai bambini il percorso di Pompieropoli, dove i volontari dell’Associazione Nazionale Vigili del fuoco hanno fatto divertire con attività e regali a tema. Riscontro positivo anche per il duo acustico Roby & Vane. Presenti all’evento anche i familiari di Jassica, con la moto della giovane guidata dal padre Roberto con passeggero il figlio Cristian. Il ricavato dell’evento è stato donato all’associazione Paese Pronto per attività di Protezione civile e dei vigili del fuoco di Luzzara.

a. le.