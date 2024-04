Il jingle Grissin Bon alla ribalta su Tik Tok: camminate goffe e ministri nel mirino

Reggio Emilia, 2 aprile 2024 – Un cagnolino che sale le scale in modo saltellante: 2,5 milioni di visualizzazioni su TikTok. Un aitante dentista che cammina in modo goffo nei corridoi asettici di una clinica: 2,3 milioni. Un’elegante passante che all’improvviso inizia a muoversi come una clown inquietante: 2,2 sbirciatine. Cosa hanno in comune questi super-trend italiani? La colonna sonora ’GrissinBon’: la versione Slowed + Reverb (rallentata e riverberata) della colonna sonora fiabesca dello spot pubblicitario che l’azienda di Sant’Ilario lanciò ben 14 anni fa sulle televisioni e nei cinema, con la pattinatrice Carolina Kostner che volteggiava quasi volando in un mondo fantasy di animali, piante e fiori fatti di fette biscottate e grissini.

Da tre mesi ’GrissinBon’ è la musichetta che la folla virtuale dei social non riesce a togliersi dalla mente; che accompagna centinaia di post virali sulla piattaforma di video-sharing TikTok ed ipnotizza milioni di italiani. Video che poi rimbalzano a cascata in tutti gli altri social, da Instagram a Facebook, amplificando il fenomeno ben oltre quello che già fanno i potentissimi algoritmi di TikTok. Dai primi video che avevano come protagonista un cupo Matteo Salvini dall’incedere sgraziato, fino agli ultimi dove la camminata Grissin Bon viene usata dalle ragazze in funzione anti-molestie, passando per i profili ufficiali del Milan Calcio e di Dazn, come il tema di un commercial è potuto diventare un’ossessione da cui non ci si può liberare, quasi una droga, ed un trend social senza precedenti? Dal suo quartier generale di Calerno l’impresa replica con un ’No comment’, tra il perplesso ed il compiaciuto.

Tutto è iniziato quando quel jingle musicale lieve come la colonna sonora di un film disneyano è stato alterato, trasformandosi in un canto cavernoso da orco, ed è stata montata su un video dove il vicepremier leghista incede curvo e scocciato tra giornalisti, cameramen e collaboratori, sfuggendo anche con gli occhi e dando l’impressione di cercare un rifugio oppure una toilette. L’autore del reel ha poi aggiunto una scritta relativa al mondo scolastico. La cosa è piaciuta molto, e il video ha iniziato a circolare con captation ogni volta diverse: "Io che entro alla 2ª ora cercando di non incrociare lo sguardo della prof della 1ª ora"; "Io che vado a sostenere l’esame per cui ho studiato 5 minuti". Da gioco per adolescenti, diventa gioco per gli adulti e le frasi iniziano a parlare di "Io che mi dirigo verso il mio avvocato per mostrargli il messaggio del mio ex". Nel giro di poche settimane si creano nuovi trend: il video non è più quello di Salvini ma autoprodotto. Una persona ferma un’altra che indossa cuffiette e le chiede cosa stia ascoltando: questa risponde "Grissinbon" e si allontana camminando in modo strano. Video dopo video, la camminata si fa sempre più esagerata e assurda (un po’ come nello sketch dei Monty Python sul "Ministero della camminata stupida").

Il trend contagia grandi e piccini, compresi personaggi come il conduttore Jerry Scotti e il giornalista sportivo Mauro Suma, che si presta alla gag sul profilo ufficiale del Milan Ac. Il trend dilaga nei profili delle squadre, dal Parma femminile al Brescia, e sbarca perfino su Dazn con il portiere "Sommer che attiva il potere GrissinBon"! L’azienda tra l’altro non ha nemmeno un profilo su TikTok, anche se di recente una dipendente con alcuni colleghi ha creato un pov in cui entrano nella sede e con la scritta: "Lavori in GrissinBon e sei in ritardo"… gettonando 1 milione e mezzo di visualizzazioni in sole due settimane. Altri trend che impazzano sono quello di animali carini che si muovono in modo buffo; persone che filmano grissini sugli scaffali dei supermercati; gruppi di ballo GrissinBon. È soprattutto quello di ragazze che usano la "camminata GrissinBon" come per sentirsi sicure di notte e come tecnica antistupro: la falcata goffa diventa un deterrente per maschi molesti. Il cerchio si chiude con Jonathan Zenti, curatore del podcast "Totale" e la direzione creativa dei podcast della rivista "Internazionale", che dedica un approfondimento al fenomeno. E, infine con video social che è pura meta-comunicazione; ritorna il Salvini corrucciato, ma la scritta ora è: "Il pubblicitario di Grissinbon che dopo 5 minuti di lavoro torna a casa visto che c’è tutta TikTok che fa pubblicità al marchio al posto suo".