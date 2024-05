Joe e Miriam davanti al Papa

Si esibiranno alla Giornata della Pace 2024 davanti a Papa Francesco, evento attesissimo della Primavera italiana dove i valori di Giustizia e Pace fra i popoli finalmente si potranno incontrare. Emozionatissimi, lo annunciano gli artisti reggiani Joe Foresta e Miriam Masala (1988 e 1992): "Siamo stati invitati a un incontro pubblico alla presenza del Santo Padre – spiega Joe - sabato 18 maggio canteremo all’arena di Verona davanti a Francesco, alle 9 del mattino. Noi faremo un mashup nel nostro stile, unendo ‘Imagine’ di John Lennon ed ‘Esseri umani’ di Marco Mengoni".

Oltre diecimila persone sabato prossimo saranno accolte nell’anfiteatro romano per ‘Arena di pace 2024’, in cui i movimenti popolari italiani sono invitati a dare vita a un grande momento di riflessione sulla Pace. La manifestazione sarà trasmessa in diretta su Rai Uno, presentata da Amadeus. "Cercheremo di ricreare un momento intimo in un luogo così suggestivo e grande – prosegue Joe - quindi speriamo di riuscire nell’intento. Ci accompagnerà una pianista". Arena di Pace sarà un grande momento assembleare dei movimenti popolari, ma anche occasione di incontro artistico-culturale, in cui la pace oltre a essere proclamata è anche condivisa.