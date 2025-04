Jogging con le cuffie. Uccisa dal camion che fa retromarcia

Una donna di 49 anni, Alessandra Stefani, originaria di Casola di Montefiorino (Modena), è stata investita e uccisa ieri mattina da un camion che stava facendo retromarcia in un’area verde di Scandiano (Reggio Emilia). La donna era a piedi e aveva appena finito l’allenamento di jogging. Ancora da accertare la dinamica della tragedia, I camion in manovra generalmente sono dotati di strumentazioni acustiche per segnalare al guidatore la presenza di un ostacolo e a chi fosse nelle vicinanze l’avvicinarsi del mezzo. Si sta cercando di capire se la vittima non si sia accorta di nulla perché indossava le cuffiette.