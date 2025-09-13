John Mc Coy’s, il nuovo brand di Paola Turci sbarca a Reggio: "Un marchio che nasce per riscoprire i valori della Scozia"

Dopo tante chiusure e vetrine sfitte nella zona della Via Emilia verso Santo Stefano, c’è chi va controcorrente e alza una nuova serranda.

Inaugura ufficialmente oggi il negozio a brand John Mc Coy’s della titolare Paola Turci che per oltre 40 anni ha diretto la produzione di John Ashfield, marchio storico che poi è stato ceduto ad una società che pochi mesi fa ha chiuso il proprio punto vendita a Reggio, e ora, nello stesso negozio in via Emilia Santo Stefano 9/I, ritorneranno i capi di abbigliamento del nuovo brand.

Un’avventura iniziata tre anni fa quando la signora Turci ha comprato il marchio e ha iniziato ad aprire diversi negozi in varie città: Imola, Fano, Ferrara, Ravenna, Pistoia, Forlì, Cesena, oltre a Meldola dove c’è il quartier generale e ora è il turno della nostra città.

"Il marchio John Mc Coy’s – dice la titolare – nasce dall’esigenza di riscoprire i valori della Scozia realizzando i suoi capi con lane Shetland e gli originali Harris Tweed. Un’occasione per scoprire la qualità dei capi della linea John Mc Coy’s realizzati in fibre naturali quali lambswool, merinos e cashmere oltre alle camicie con finitura sartoriale in cotoni doppi ritorti, capi che durano nel tempo aiutando così l’eco sostenibilità del pianeta. Vi aspettiamo per condividere con il marchio John Mc Coy’s la sua prima esperienza nella città di Reggio Emilia".

Cesare Corbelli