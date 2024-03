Joshua, Benji e il dietro le quinte del film

Sarà tutta da ascoltare la storia che ha ispirato il film ‘La timidezza delle chiome’ di Valentina Bertani, di cui si parlerà stasera al Binario49 (via Turri 49, ore 21, ingresso gratuito) insieme a uno dei protagonisti e a Marco Lasagni e Pietro Puccioni di Diaviva Reggio Emilia, che ne ha curato la produzione. L’occasione per riflettere su un’opera atipica nel cinema contemporaneo, che narra la storia di due gemelli con disabilità intellettiva, Joshua e Benji (ospite stasera con mamma Monica), legati indissolubilmente, sempre insieme ma diversi, come le chiome degli alberi che si sviluppano vicine eppure, timidamente, lasciano spazio tra loro. Allo stesso modo i gemelli crescono liberi di fare ognuno le proprie scelte di vita, ognuno con le proprie insicurezze, il desiderio d’amore e di riconoscimento, la caparbietà e il carisma personale. Presentato in anteprima al cinema Rosebud lo scorso anno, il film ha ottenuto una candidatura ai David di Donatello ed è stato acquistato dalla Bbc per il mercato inglese.

"Questo film non scende a patti con nessuna esigenza produttiva, di quelle che ormai condizionano la linea narrativa".

Così Gaia Furrer, direttrice artistica delle Giornate degli Autori di Venezia.

Marco Lasagni, che ne pensate, voi che lo avete prodotto?

"E’ un’analisi che inquadra perfettamente l’aspetto registico del film, la naturalezza delle situazioni lo richiedeva. Valentina Bertani ha diretto i ragazzi al campo scout, all’esame di maturità, nel lockdown che ha saputo cogliere al volo. Non è un film imbrigliante dalla sceneggiatura rigida, ma una storia ‘in diretta’, un vero docufilm".

L’impressione è di un ritratto molto vero e realistico…

"E’ così, sono Benji e Joshua gli sceneggiatori di questo film. Tutto è stato molto complesso e di soddisfazione dal punto di vista produttivo, nel rispetto dei doveri di produzione, del budget e degli accordi presi con le persone. Valentina è molto ferma e decisa e non scende a compromessi".

Cosa significa credere in un progetto e portarlo avanti ?

"Vuol dire essere pronti a lavorare in una maniera fuori dall’ordinario. Sposare l’opera per il messaggio che si vuole dare e lavorare nella stessa direzione con tutti i reparti, regia, sceneggiatori, fotografia. Nel momento in cui un film è commissionato e non è indipendente, al contrario, c’è l’interesse che prevale".

Con voi si parlerà anche di come nasce uno spot pubblicitario. Qual è la vostra storia da raccontare?

"Io e Pietro siamo nati nel 1988, a un mese di distanza l’uno dall’altro, e cresciuti insieme fin dai banchi di scuola. Abbiamo ampliato Diaviva, fondata dai nostri padri quarant’anni fa a Reggio Emilia".