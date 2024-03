Jovi, trasferta ostica a Corlo. Scandiano-Parma ad alta quota

Turno di volley con nove anticipi stasera, di cui tre relativi ai campionati di Serie C, due di Serie D maschile e quattro di Serie D femminile.

Serie C. Tra i maschi, a Parma alle 21 Baganzola (31)-Everton (24). Tra le ragazze, la Jovi (18) di coach Giovanni Errichiello gioca a Corlo (31) alle 21. La Jovi in settimana ha recuperato la 17ª giornata, perdendo in casa dal Volley Modena 2-3 (21-25;23-25;25-17;25-20 9-15). Gara impossibile per le reggiane alle 21,15 a Rivalta tra la Energee3 Giovolley, ultima a 3 punti e la capolista S.C. Parma, prima a 44.

Serie D. Tra i maschi, bel match al Campogrande di Scandiano alle 21,15 tra i locali (40) e l’A.R. System Parma (43), terza contro seconda della classifica del girone A; del tutto diversa sembra essere Pieve (31)-Piacevolley Piacenza (1) alle 21,15 alla palestra Rinaldini. Tra le ragazze, nel girone A: Montebello Parma (32)-Vaneton Limpia (29) alle 21, con una gara che si annuncia equilibrata dopo che le ragazze di Alberto Mariani hanno strappato un punto all’imbattuta capolista Minerva Parma. Alle 21, S.C. Parma (31)-R.P.F. (3) con reggiane sfavorite; alla Pertini alle 21, Fortlan Dibi (30)-Noceto (17), con le ragazze di Christian Pizzarelli attese al riscatto. Nel girone B, alle 21,30 si gioca Soliera (31)-Ama San Martino (26). Tutte le gare sono ad ingresso libero.

c.l.