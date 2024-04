Judoka infortunato: sta meglio

Si sono vissuti momenti di apprensione, ma il peggio sembra essere passato per un ragazzo dodicenne, abitante a Riccione, impegnato domenica nel torneo città del Tricolore di judo per categorie giovanili, che ha portato al palasport di Guastalla circa 250 concorrenti dall’Emilia-Romagna e da altre regioni. Il ragazzino, in un normale scontro di gioco, mentre era a terra, ha riportato un trauma rachide cervicale, per un colpo all’altezza del collo. Alcuni sintomi hanno fatto temere lesioni da non sottovalutare. E per questo il medico di gara ha richiesto l’intervento dell’automedica, che ha poi accompagnato il dodicenne all’ospedale Maggiore di Parma, in ambulanza, per essere sottoposto ad accertamenti specialisti neurologici. Il ragazzino è sempre rimasto cosciente e gli aggiornamenti risultano confortanti, con il team del giovane a comunicare la tac negativa e con il trauma che risulta limitato a una forte contrattura, tanto da disporre la dimissione dopo una notte in osservazione clinica. La gara è proseguita regolarmente al palasport, con il pieno successo della manifestazione, che ha visto impegnate società arrivate anche da lontano per questo appuntamento.