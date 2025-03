’Jukebox’, la musica che ha fatto la storia: stasera al circolo Pigal

Stasera dalle 20,30 il circolo Arci Pigal di via Petrella, a Reggio, ospita "Jukebox", evento dedicato alla musica che ha fatto la storia.

L’evento fa parte della rassegna "Dentro la musica", curata dai docenti della scuola di musica Cepam, e propone un repertorio interamente ispirato agli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Il pubblico viene chiamato a scegliere la canzone più amata tra quelle presenti nella scaletta della serata trasformando il concerto in una vera e propria sfida musicale tra hit indimenticabili.

Sul palco i docenti Daniele Mammi (chitarra), Riccardo Boccolari (batteria), Claudio Rossi (basso), Paolo De Matteis (tastiere), accompagnati dalle voci di Sara Fontana, Ilaria Tognetti, Jennifer Nasi, in un viaggio che attraversa la musica italiana e internazionale. In programma brani molto popolari come "Rumore", "Figli delle stelle", "Disco inferno", "Un pugno di sabbia", "Splendido splendente", "Maracaibo", la sempre attuale "Un’estate al mare" e altri celebri canzoni diventate veri e propri tormentoni.

La serata inizia col Pasta Party (prenotazioni: tel. 366-3465465) accompagnato da proiezioni video e musica a tema, per immergersi fin da subito nell’atmosfera dell’evento. Dalle 21,30 previsto il concerto live. A fine serata, il pubblico decreterà la canzone vincitrice: quella più "gettonata" dello speciale jukebox, che "sforna" brani che hanno davvero fatto la storia.

a.le.