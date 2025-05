Juve Stabia pronta per i playoff: Pagliuca elogia la Reggiana

"Sarà una gara difficile: la Reggiana non era partita per ritrovarsi in questa situazione alla penultima giornata. Parliamo di una società importante, una piazza di spessore, quindi le difficoltà saranno oggettive". Parole al miele quelle di Guido Pagliuca, allenatore della Juve Stabia, verso la Reggiana. "Si tratta di una squadra ben allenata, diversa da quella dell’andata visto il cambio di allenatore, ma anche quella era allenata bene. Lì da parte nostra ci fu un po’ di superficialità".

Al di là delle analisi, il clima a Castellammare è disteso, visto che le vespe da neopromosse hanno staccato un prestigioso ticket per i playoff. "Dobbiamo dare continuità. Quando abbiamo visto la salvezza vicina abbiamo sognato i playoff, e ora che li abbiamo raggiunti dobbiamo stare attenti, perché lavorare col sorriso è stato un punto di forza. Alzare troppo l’asticella rischia di appesantire tutto".

Un ambiente sereno, che sta vivendo una stagione memorabile. "C’è un bel feeling con la piazza, che ha apprezzato tanto questi ragazzi che amano giocare a calcio, vengono agli allenamenti divertendosi. Dobbiamo mantenere vivo questo entusiasmo, sia noi che tutto ciò che ci circonda".

I pronostici estivi sono stati ribaltati. "Qualche giorno fa ne parlavo con mia moglie, mi mostrava le varie previsioni che ci mettevano ventesimi, diciannovesimi. Siamo felici di essere arrivati a questo punto". Un accenno ad alcuni singoli. "Peda è pronto al rientro, e anche Adorante sta molto meglio, è carico. Per Floriani Mussolini abbiamo programmato un recupero, ha giocato molto. Aggiungo che la grandezza di questo gruppo si vede nella voglia che ci mettono i ragazzi che han trovato meno spazio".

g.m.