Juve Stabia: una sfida cruciale per i playoff contro la Reggiana

Vietato abbassare la guardia. Venerdì i granata saranno impegnati a Castellammare davanti ad una matricola terribile, capace di traguardare i playoff da neopromossa. Contro ogni previsione. Nessuno, onestamente, aveva messo la squadra di mister Pagliuca tra quelle che si sarebbero giocate la promozione in Serie A. Anzi: la maggior parte degli addetti ai lavori indicava le ‘vespe’ tra le più papabili per la retrocessione diretta. Massima attenzione, dunque, a questa Juve Stabia che ha vinto 4 delle ultime 7 partite, perdendo solo a Bolzano (col Sudtirol) e pareggiando a Cremona (1-1) e a Brescia (0-0) nonostante fosse in 10 uomini già al 43’ per l’espulsione di Lorenzo Sgarbi. L’attaccante è stato cacciato per ‘condotta gravemente antisportiva, per aver colpito un avversario con una manata al viso’ e si è beccato 2 giornate di stop, con Reggiana e Samp. Ma le armi a disposizione di Pagliuca sono molteplici, a partire dal bomber Adorante, già arrivato a quota 14 gol vestendo i panni di terminale ‘principe’ del 3-4-1-2 in cui anche Candellone (6 reti) e Piscopo (3 reti e 8 assist) stanno facendo la differenza. Avendo totalizzato fin qui 54 punti, i playoff sono già una certezza, ma la Juve Stabia potrebbe arrivare al 4° posto (occupato dalla Cremonese a 58) e, in ogni caso, vuole blindare il 5° (il Catanzaro è a 49). Insomma, i campani hanno buoni motivi per giocare una partita senza risparmiarsi. La Reggiana non potrà e non dovrà fare calcoli, ma è chiaro che anche un pareggio - che muoverebbe ancora la classifica – sarebbe tutt’altro che disprezzabile. L’importante è mettere in campo lo stesso spirito apprezzato con la gestione di Dionigi.

Francesco Pioppi