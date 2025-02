Kabashi e lo slalom alle tentazioni di mercato: "Ho un legame con la città, dobbiamo salvarci"

"Ho avuto tantissime richieste da parte di altre squadre in Serie B e alcune anche dalla massima serie di campionati stranieri, ma non mi è mai interessato nonostante mi offrissero pluriennali e tutti i comfort del caso. Voi sapete il legame che ho con questa città, vengo da un percorso lungo e in cui ho conosciuto tante persone che mi vogliono bene. C’è una salvezza da raggiungere e non me la sono sentita di lasciare in questo momento". Musica per le orecchie dei tifosi della Reggiana. Elvis Kabashi, centrocampista italo-albanese classe ’94 in scadenza di contratto, torna a parlare dopo tanti mesi difficili. Prima ha dovuto superare ‘una brutta pubalgia che non mi dava tregua e ogni giorno facevo quasi 300 chilometri per farmi trattare in un centro specializzato’ poi ha scalato le gerarchie di Viali, tornando ad essere un punto di riferimento ‘rock’, come nelle stagioni passate.

"Mi sento bene fisicamente – prosegue Kabashi – mi sto allenando al meglio e mi sento parte del gruppo. Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno lavorato al mio fianco quando non stavo bene". Piede mancino molto affilato, buona visione di gioco e ottima struttura fisica, fa della duttilità una delle sue armi migliori: "Ho giocato mediano, da mezzala e in un centrocampo a due. Domenica contro il Cesena il mister mi aveva chiesto di impostare assieme ai centrali di difesa, ma dipende di volta in volta dalle sue richieste: io cerco di avvicinarmi il più possibile a quello che vuole". Tre sconfitte nelle ultime quattro partite hanno però fatto ripiombare la Reggiana ad un solo punto di distanza dalla zona rossa dei playout: "Dobbiamo essere consapevoli che dopo il mercato invernale è iniziato tutto un altro campionato – osserva - pure l’anno scorso abbiamo vissuto un girone di ritorno un po’ turbolento, ma non dobbiamo abbatterci, anzi cercheremo di essere ancora più uniti, consapevoli delle nostre capacità e che siamo una squadra forte".

Domenica a Frosinone, alle 15, ci sarà già un’occasione importantissima per invertire la rotta e scacciare via i primi fantasmi: "Abbiamo tanta voglia di rivalsa – conclude Kabashi – sicuramente scenderemo in campo per provare a strappare i tre punti. Per loro è una partita da ultima spiaggia? Mi sembra presto per dirlo, ma sicuramente anche noi abbiamo il sangue caldo dopo due sconfitte, di cui una nel derby col Cesena, che brucia tanto".

