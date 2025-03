Kabengele: "Che sfida con Faye"

Mfiondu Kabengele (nella foto), gigante di 208 cm per 115 kg della Reyer Venezia, è pronto ad affrontare Faye e Faried in quella che può essere considerata una ‘sfida nella sfida’ tra alcuni dei centri più dominanti del campionato. Nipote del compianto Dikembe Mutombo da parte della mamma, il big man canadese in forza ai veneti non si tira indietro: "Sono molto carico per questa partita – ha spiegato - Reggio Emilia è una squadra di alto livello con buoni esterni e lunghi come Faye che è molto atletico e versatile, specialmente nel portare blocchi, come presenza a rimbalzo e abile nel chiudere gli alley-oop. Sarà una grande sfida e un test importante per noi: d’ora in avanti tutte le partite sono come delle finali per il prosieguo della stagione".

Poi su Faried: "È un atleta che non molla mai anche nei tagliafuori e nelle situazioni difensive dove bisogna essere molto consistenti".

I due club fanno parte della storia della pallacanestro italiana e si sono già affrontati in 50 occasioni; Venezia è avanti per 27-23 nel totale dei precedenti, ma in svantaggio per 10-14 nelle 24 partite disputate al PalaBigi.

Perfetta parità, invece, nel bilancio tra i due allenatori Dimitris Priftis e Neven Spahija, con 4 vittorie per parte.

Gli ex della sfida saranno Michele Vitali – che ha giocato l’annata 2021-22 in laguna realizzando 6.7 punti in 19 minuti - e Matteo Chillo che ha completato la stagione 2022-23 con la maglia della Reyer, collezionando un totale di 35 presenze nelle competizioni nazionali, ma con uno spazio ridotto.

Alessandro Lever, ora agli ordini di Spahija, ha invece completato le giovanili con la Pallacanestro Reggiana, lasciando il club nel 2017 per un’esperienza al college con la maglia della Grand Canyon University per quattro stagioni.

Francesco Pioppi