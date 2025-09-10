Kamberaj, sprint vincente in Kosovo. Vf Group, doppia sfida nel Pisano

Le squadre reggiane sfrecciano lungo lo Stivale e all’estero con i loro atleti. Intensa l’attività, impreziosita da una vittoria. Chi sta festeggiando è Valentino Kamberaj del Team Beltrami Tsa Tre Colli, che nei giorni scorsi ha vinto allo sprint la 3ª tappa del Tour del Kosovo con la casacca della nazionale albanese. Classe 2005, nato a Cles (Trento), per l’occasione Kamberaj è stato convocato nella rappresentativa del paese d’origine della famiglia. Da oggi il Team Beltrami Tsa Tre Colli coordinato da Stefano Chiari partecipa al Giro di Romania, composto da cinque tappe. In gara Andrea Biancalani, Gabriel Fede, Pierluigi Garbi, Edmond Novak, Raffaele Tela e Alin Toader.

Nel frattempo per la Vf Group Bardiani Csf Faizanè doppio appuntamento toscano: oggi al Giro di Toscana e domani alla Coppa Sabatini. Il Giro di Toscana presenta il via e l’arrivo a Pontedera (Pisa) con un percorso di 189 chilometri con doppio, impegnativo passaggio sul Monte Serra, che può decidere la gara. Il transito montano la trasforma in una prova particolarmente adatta agli scalatori o a quegli atleti alla ricerca di gloria grazie al classico colpo di mano.

La formazione: Luca Covili, Alessandro Pinarello, Vicente Rojas, Matteo Scalco, Mattia Stenico, Alex Tolio e Filippo Turconi. Sull’ammiraglia Luca Amoriello e Roberto Reverberi. Diretta su RaiSport dalle 15,10.

La Coppa Sabatini si sviluppa sulle strade della Valdera (Pisa) per un totale di 198 chilometri. Partenza dallo stadio locale, poi cinque giri su circuito di 25 chilometri, dopo di che ecco le asperità di Montefoscoli e Terricciola. Finale su un anello di 12 chilometri da percorrersi due volte, con finale a Peccioli.

La squadra: Luca Colnaghi, Lorenzo Conforti, Filippo Fiorelli, Filippo Magli, Martin Marcellusi e Luca Paletti. Direttori sportivi Luca Amoriello e Roberto Reverberi. Diretta su RaiSport dalle 15,10.

Sabato la squadra della famiglia Reverberi sarà al Memorial Pantani: appuntamento a Cesenatico dalle 11,45, dopo di che si punta verso l’interno, con arrivo sulla costa nella cittadina cara al Pirata intorno alle 16 dopo 198 chilometri.

Sempre sabato il Velo Club Xpc Beltrami Tsa Risorsa Umana corre a Marmirolo di Mantova con gli Under 23 Elite: in gara Enrico Benassati, Nicolò Costa, Riccardo Drei, Alessio Faccani, Simone Magnani, Mattia Maioli, Manuel Mutolo, Michele Pedrelli e Riccardo Sofia.

