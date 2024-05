· Al via la tradizionale sagra a San Giacomo di Guastalla, nell’area parrocchiale di via Castellazzo. Stasera dalle 21 il concerto di ’N’Euro e i Montana’, una Spaghetti Western Band con musicisti guastallesi, domani i successi italiani e internazionali proposti dai Best Be Five, domenica il concerto dei Cobaya, mentre lunedì sera la sagra si chiude con una commedia dialettale de ’La Palanca Sbusa’. Aperti tutte le sere gli stand della gastronomia.

· Al via anche il primo dei due fine settimana di eventi alla ’Kampagnola Bavarian Beer Fest’, ospitata alla Sala 2000 di via Magnani a Campagnola: stasera dalle 21,30 suona la Kapuziner Bier Band, mentre domani tocca ai Bandarabà. E stasera, in occasione dell’inaugurazione, prevista la spillatura da fusto a caduta, fino a esaurimento. ð 347.7511987