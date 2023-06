Katia Serra e Razzoli a ’Medici per il territorio’

Giovedì 15 giugno sesta edizione di ‘Medici per il territorio’, evento organizzato dalla Medici Ermete che avrà come tema “lo sport per la crescita territoriale”, alle 18.30 alla Tenuta La Rampata di Montecchio. Il progetto è organizzato dalla Medici Ermete, un’azienda che non vuole limitarsi a produrre vino. “Medici per il Territorio” è un laboratorio di studio e riflessione sui fenomeni contemporanei legati al settore vitivinicolo. Ospiti l’ex calciatrice bolognese e commentatrice sportiva Katia Serra e il campione di sci alpino Giuliano Razzoli.