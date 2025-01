Kira intrappolata nel tubo. Salvata dai Vigili del fuoco

È stato un lavoro lungo e impegnativo, che ha richiesto ai Vigili del fuoco di Castelnovo Monti una mobilitazione durata diverse ore. Ma alla fine la missione è andata a buon fine e la cagnolina Kira è tornata a casa, dai suoi padroni in ansia, sana e salva.

Il cane, durante una passeggiata – forse attratto da qualcosa – era finito in un tubo di scolo di attraversamento, in via Debbia in comune di Baiso. Un condotto stretto che ha imprigionato la povera bestiola, che ha abbaiato e guaito per chiedere aiuto.

L’episodio è accaduto domenica, nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:45.

Kira, forse nel tentativo di inseguire qualche animale, è rimasta intrappolata all’interno di un tubo di scolo per le acque, a circa quindici metri dall’ingresso della condotta. L’allarme, dato dal proprietario dell’animale, è stato immediatamente raccolto dai Vigili del Fuoco di Castelnovo né Monti, che sono intervenuti sul posto con il supporto di una squadra specializzata proveniente da Modena, dotata di una sonda per le videoispezioni che ha permesso di vedere la cagnolina, che sembrava proprio aver capito che erano arrivati gli aiuti.

Stabilito dove si trovava il cane, in un punto non facile da raggiungere, i Vigili del fuoco per poter liberare l’animale hanno richiesto l’intervento di una ditta privata con un escavatore.

La ruspa è stata utilizzata per scoprire parte della condotta in cui si trovava il cane. Una volta individuata la posizione esatta, gli operatori hanno provveduto a tagliare il tubo con grande attenzione, per evitare di produrre danni all’animale. Tutto è stato svolto con la massima precisione consentendo ai soccorritori di estrarre Kira e di riportarla all’aria aperta in ottima salute. Fortunatamente, l’animale è stato trovato in buone condizioni e restituito sano e salvo ai suoi proprietari. Proprio per la delicatezza dell’operazione – a cui ha assistito anche il sindaco di Baiso Fabio Spezzani – l’intervento è durato alcune ore.

s.b.