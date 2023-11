Domani alle 20,45 al teatro di Novellara è in programma lo spettacolo ’Kitchen. Il sapore della danza’ della compagnia AltrArte diretta da Rita Croce, con una serie di quadri di danza ispirati alle dinamiche, alle suggestioni e alla vitalità di una cucina in azione. L’esibizione rientra nella serata promossa dalle Avis della Bassa, unite nel progetto "Avis premia impegno e volontariato", che assegna buoni per prodotti informatici e tecnologici a studenti degli istituti superiori Russell e Carrara di Guastalla e a ragazzi residenti nei territori delle sezioni Avis promotrici dell’iniziativa, che si sono distinti per il meritevole impegno scolastico e per la partecipazione ad attività di volontariato. Un evento per diffondere cultura del dono, solidarietà, tutela della salute, corretti stili di vita. Ingresso libero.