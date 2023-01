Kobe Bryant, i ricordi non sfioriscono mai

"Ha la maglia gialla, è color oro e c’è il suo numero ... Lui adesso è diventato un angelo e la sua casa sono le nuvole... Lo sai che lui ci guarda? Noi non lo vediamo, è invisibile... È un giocatore sta giocando a basket". Questi i pensieri associati a tanti disegni e foto che i bambini del nido scuola Otello Sarzi hanno appeso al Ginkgo dedicato a Kobe e Gianna Bryan nella Piazzetta in via Guasco. Alla presenza dell’Assessore all’istruzione del Comune di Reggio, Raffaella Curioni, i piccoli hanno voluto evocare la figura del grande campione e di sua figlia, nel terzo anniversario della loro scomparsa. "Nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta", scriveva Ugo Foscolo tanto tempo fa, e questi cartelli sull’albero segnalano ai cittadini che Reggio non li ha dimenticati.

Il Ginkgo biloba messo a dimora grazie al Club per l’Unesco di Reggio Emilia, come tutti gli alberi piantati in occasione di nuove nascite o per ricordare persone scomparse, ha un alto valore simbolico. È infatti portatore di speranza: un segno di continuità della vita per le persone care. Questo albero poi è particolarmente affascinante per la sua storia, per il suo portamento e soprattutto per le foglie che in autunno assumono un colore giallo unico: il colore della maglia dei Lakers e nel luogo limitrofo al Palazzetto dello sport, frequentato agli inizi della sua carriera da Kobe. È considerato un relitto delle foreste primordiali: le sue origini risalgono a 250 milioni di anni fa. Un Ginkgo, anzi più esemplari, sono sopravvissuti all’esplosione di Hiroshima; in Giappone è considerato "portatore di speranza" e simbolo di pace. I suoi caratteristici due lobi infine, come scriveva Wolfang Goethe, sono come due cuori nell’unicità della foglia: Kobe e Gianna (nella foto qui sopra) per sempre insieme.

Ugo Pellini