Kobe e Gianna stasera al Valli. Buffa porta la leggenda a teatro

Stasera alle 20,30 (con replica domani alla stessa ora) al teatro Valli, a Reggio, va in scena ‘Otto infinito: vita e morte di un Mamba’ di Federico Buffa, dedicato a Kobe Bryant, leggenda mondiale del basket. Un debutto nella città dove ha giocato per anni Joe Bryant, padre del campione, e dove Kobe visse da piccolo. Un racconto teatrale, con regia di Maria Elisabetta Marelli, in cui Buffa esplora la figura di Kobe Bryant, esplorando la condizione umana tra sogni, lotta interiore e desiderio di superare i propri limiti. Un omaggio a un campione, alla ricerca di un significato che va oltre il successo sportivo.

La rassegna ’Autori in prestito’ stasera alle 21 propone un incontro con il cantautore Vinicio Capossela, al cinema teatro Eden a Puianello di Quattro Castella, con l’artista a proporre i suoi consigli di letture, visione e ascolto. Ingresso libero (prenotazione: tel. 0522-249232). Alle Librerie Coop all’Arco, in via Emilia Santo Stefano a Reggio, oggi alle 18 la presentazione del libro ‘Il paesaggio che ci riguarda’ di Franco Farinelli. Prosegue ‘Mondovisione’, stasera ai Chiostri di San Pietro a Reggio: alle 19,30 un talk della community dei Digital Freaks, alle 20,30 il documentario ‘Democracy Noir’, l’amara storia di tre attiviste nell’Ungheria nazionalista di Viktor Orbán.

Al cinema ‘Al Corso’ di Reggio stasera alle 21 l’anteprima del documentario ‘La valle ferita. Torrente Enza tra dissesto idrogeologico e crisi climatica’. "Quando mi è stato chiesto di girare questo docu-film – ha detto il regista Alessandro Scillitani –, da subito mi sono sentito coinvolto e mi è stato chiaro che non si trattava di qualcosa legato a ’diga di Vetto sì-diga di Vetto no’, ma di un progetto incentrato sull’esigenza di coinvolgere le persone, renderle consapevoli spiegando lo stato delle cose attraverso un punto di vista che pone domande a esperti". Stasera alle 21 invece, a palazzo ducale di Guastalla un nuovo incontro di ‘Letteratura e teatro’, che prepara il pubblico alla visione dello spettacolo ‘Smanie per la villeggiatura’ di Carlo Goldoni (in scena al teatro Ruggeri sabato 8 febbraio) con le illustrazioni a cura di Gino Ruozzi e Fiorello Tagliavini, con ingresso libero.

a. le.