Kokoroko, la musica è pura gioia

Anche quest’anno il festival Barezzi di Parma, con Barezzi Way, porta concerti in luoghi suggestivi unici fuori dal territorio parmense e fa tappa al Teatro Municipale Valli, nell’ambito del Festival Aperto, dove - domani alle 20.30 - arrivano i Kokoroko: tra le realtà più influenti della nuova scena afro-jazz e soul britannica.

Il collettivo musicale londinese presenterà dal vivo il nuovo album Tuff Times Never Last, in uscita per Brownswood Recordings nel corso del primo dei tre concerti italiani, che proseguiranno poi all’H/Eartbeat Festival di Firenze, e nel programma della rassegna milanese Jazzmi. I Kokoroko sono un collettivo di otto elementi, nato dall’incontro tra Sheila Maurice-Grey e Omone Edgeworth, jazzisti londinesi che si erano sfiorati nella capitale inglese e che si sono ritrovati in Kenya, dove fissano le basi di questo progetto. L’avventura dei Kokoroko parte nel 2019 con la pubblicazione del brano "Abusey Junction". Il 2022 è l’anno del loro debutto discografico e "Could Be More" viene accolto con entusiasmo dalla critica inglese, per arrivare alla fascia alta delle classifiche UK.

Il gruppo si ispira ai grandi maestri dell’afrobeat come Fela Kuti e Tony Allen. E consolida la lunga tradizione della musica africana a Londra. Il termine "Kokoroko" in urhobo, lingua tradizionale nigeriana, significa "essere forti". Decidono di chiamarsi così perché hanno chiaro il messaggio da lanciare. I testi infatti spesso parlano della dualità della vita, i temi delle canzoni riguardano il vivere autentico, le difficoltà e le gioie, e la celebrazione delle proprie radici e dell’identità culturale.

I loro concerti sono riti collettivi pieni di gioia. Con un nuovo album (uscito nel luglio scorso) questi giovani figli della diaspora africana continuano a tracciare una nuova pagina del jazz contemporaneo con ben salde radici black.

Il gruppo è formato da Sheila Maurice-Grey, band leader, tromba e voce; Roy Onome Edgeworth, band leader, percussioni; Anoushka Nanguy, trombone, voce; Oluwatobi Adenaike Johnson, chitarra; Ayobami Salawu, batteria; Yohannes Kebede, tastiere; e Duane Atherley, basso.

Stella Bonfrisco